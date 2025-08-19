Магаданская область ввела режим ЧС из-за наводнений, вызванных сильными дождями

Осадки привели к подтоплению дорог, в результате чего было перекрыто движение на четырех участках региональных и трех участках федеральных трасс

Фото: Реальное время

В Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за сильных дождей и последовавших за ними паводков. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов.

— В Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято в связи с обильными осадками и необходимостью оперативной ликвидации последствий паводков, — написал губернатор

Интенсивные осадки привели к подтоплению дорог, в результате чего было временно перекрыто движение на четырех участках региональных и трех участках федеральных трасс. Дорожные службы работают на месте, используя десятки единиц техники для устранения последствий стихии. Под контролем находятся более 20 участков, где зафиксированы переливы и существует риск подмыва мостов.

Для координации усилий создан оперативный штаб министерства дорожного хозяйства и транспорта. Губернатор Носов поручил министерству природных ресурсов контролировать работу предприятий региона, а департаменту ГО и ЧС — оперативно реагировать на ситуацию в наиболее уязвимых районах и обеспечить помощь водителям.



Рената Валеева