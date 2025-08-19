В казанском метро рассказали о смерти мужчины на станции «Авиастроительная»
Ранее у входа в метро на станции «Авиастроительная» было обнаружено тело мужчины
Сегодня утром на станции Казанского метрополитена «Авиастроительная» во время первого схода мужчине стало плохо. Сотрудники метрополитена вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако прибывшие медики констатировали смерть пассажира.
На данный момент на станции «Авиастроительная» ожидают прибытия ритуальной службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
