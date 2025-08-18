На Китай приходится свыше 95% иностранных инвестиций в Татарстан

В качестве примера одного из крупнейших проектов с участием китайских инвесторов на территории республики приводится логистический центр имени Дэн Сяопина

Фото: Артем Дергунов

«Китай является одним из главных инвесторов в экономику Татарстана. В прошлом году доля китайских инвестиций в общем объеме иностранных вложений в экономику региона превысила 95%», — заявила на полях III Международного форума «РОСТКИ» в Казани руководитель направления по работе с азиатскими клиентами группы компаний Б1 Наталья Хобракова.

При этом, по ее словам, доля китайских инвесторов в регионах Дальнего Востока, где их присутствие наиболее активно, составляет 90%.

Она отметила в качестве одного из крупнейших проектов с участием китайских инвесторов на территории республики логистический центр имени Дэн Сяопина.

Сумму инвестиций Китая в Татарстан Наталья Хобракова не назвала. При этом она сообщила, что по итогам 2024 года объем накопленных прямых инвестиций Китая в РФ достиг $18,2 млрд. С 2016 года эта сумма выросла на 34%, добавила она.

Ранее глава регионального Агентства инвестиционного развития (АИР) Талия Минуллина говорила, что в 2024 году на Китай приходилось 82% иностранных инвестиций в Татарстан. Суммы она также не называла, ссылаясь на закрытые данные. При этом она отмечала, что в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инвестиции из Китая в Татарстан увеличились на 4,5%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Общий объем инвестиций в основной капитал в республику из всех источников по итогам 2025 года глава АИР Татарстана прогнозировала в размере 1,5 трлн руб., которые в основном обеспечат компании из Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам 2024 года инвестиции в основной капитал в регионе превысили 1,4 трлн рублей.

Напомним, по итогам 2024 года внешнеторговый оборот Татарстана с КНР составил $3 млрд. Позитивная динамика продолжилась в первом квартале, когда оборот достиг $700 млн, что дает предпосылки для повышения в 2025 году.

Ольга Машина