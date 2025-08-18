12 предприятий Казани присоединились к нацпроекту по оптимизации труда

Проект объединил ранее действовавшие программы «Производительность труда» и «Малое и среднее предпринимательство»

Фото: Динар Фатыхов

Новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» набирает обороты в столице Татарстана. На «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров обратился к городским предприятиям с призывом активнее присоединяться к масштабной инициативе.



Участникам проекта предоставляется адресная поддержка по направлению «Бережное производство», а также возможность получить льготное кредитование под 1% годовых на реализацию проектов по повышению производительности труда.

Проект объединил ранее действовавшие программы «Производительность труда» и «Малое и среднее предпринимательство». Его главная цель — комплексное развитие экономики региона с акцентом на повышение эффективности производства и конкурентоспособности бизнеса.

Инициатива уже привлекла внимание казанских компаний. На текущий момент 12 предприятий города заключили соглашения с Министерством промышленности и торговли Татарстана, еще две заявки находятся на рассмотрении.

Участие в проекте уже показало положительные результаты. Например, ООО «ЗМТ-Групп» повысило выработку на 97% с экономическим эффектом в 16 млн рублей. На предприятии «Вертолеты-Ми» рост выработки составил треть, время производства сократилось на 19%, а экономический эффект достиг 11 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Казани в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» почти завершена рекультивация иловых полей.

Наталья Жирнова