«Мы должны работать вместе, чтобы достичь устойчивого развития»: стартовал III Международный форум «РОСТКИ»
На площадке «Казань Экспо» стартовал III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»
— В условиях современных вызовов, таких как глобальные изменения и экономическая нестабильность, особенно важно создать темы взаимовыгодного сотрудничества. Мы должны работать вместе, чтобы достичь устойчивого развития и обеспечить благосостояние наших народов, — заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на открытии.
Напомним, в программе форума пройдут деловые сессии по 10 ключевым направлениям, охватывающим межгосударственный диалог, промышленность, образование, экономику, финансы, транспорт, туризм, культуру, взаимодействие деловых объединений, а также зону перекрестных культур. Также работает международная выставка Russia-China Expo.
