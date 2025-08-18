«Мы должны работать вместе, чтобы достичь устойчивого развития»: стартовал III Международный форум «РОСТКИ»

Фото: Дарья Пинегина

На площадке «Казань Экспо» стартовал III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»



— В условиях современных вызовов, таких как глобальные изменения и экономическая нестабильность, особенно важно создать темы взаимовыгодного сотрудничества. Мы должны работать вместе, чтобы достичь устойчивого развития и обеспечить благосостояние наших народов, — заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на открытии.

Напомним, в программе форума пройдут деловые сессии по 10 ключевым направлениям, охватывающим межгосударственный диалог, промышленность, образование, экономику, финансы, транспорт, туризм, культуру, взаимодействие деловых объединений, а также зону перекрестных культур. Также работает международная выставка Russia-China Expo.

Дарья Пинегина