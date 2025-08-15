Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 16 августа

18:03, 15.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, с 16 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар подорожал на 0,26 рубля, юань — на 0,01 рубля, а евро — на 0,65 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,02 рубля;
  • евро — 93,71 рубля;
  • юань — 11,11 рубля.
Рената Валеева

Экономика

