Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 16 августа

Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, с 16 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар подорожал на 0,26 рубля, юань — на 0,01 рубля, а евро — на 0,65 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,02 рубля;
- евро — 93,71 рубля;
- юань — 11,11 рубля.
