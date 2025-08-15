Новости экономики

Совкомбанк заработал за I полугодие 2025 г. 17,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

11:40, 15.08.2025

ПАО «Совкомбанк» (тикер: SVCB) опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2025 года

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Ключевые события периода

  • Апрель 2025: размещены 1,8 млрд акций допэмиссии для оплаты 90% сделки по приобретению «Хоум Банка». Общее количество размещенных акций после допэмиссии — 22,5 млрд, включая 70 млн казначейских.
  • Май 2025: Совкомбанк получил субординированный депозит из ФНБ в размере 29,6 млрд руб. для финансирования строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Средства привлечены на льготных условиях (1% годовых, срок до 2049 г.) в рамках программы размещения 300 млрд руб. ФНБ в нескольких крупнейших банках.
  • Июнь 2025: утверждены дивиденды в размере 7,9 млрд руб. (0,35 руб. на акцию), которые были выплачены в июле.

Финансовые показатели

  • Чистая прибыль: 17,5 млрд руб. (1П2024: 38,7 млрд руб.).
  • Регулярная прибыль: 17,1 млрд руб. (1П2024: 31,3 млрд руб.).
  • Нерегулярная прибыль: около нуля (1П2024: 7,4 млрд руб.).
  • ROE по регулярной прибыли: 9,9 % (1П2024: 21,7 %).
  • Акционерный капитал: 354 млрд руб. (+24 млрд руб. с начала года), 16,6 руб. на акцию.
  • Чистая прибыль на акцию (за вычетом 70 млн казначейских акций): 0,78 руб. (1П2024: 1,87 руб.).

Факторы, повлиявшие на результат

  • Рост резервов по необеспеченной рознице на фоне охлаждения экономики и регуляторных ограничений ЦБ РФ.
  • Сжатие чистой процентной маржи в условиях высоких ставок.
  • Рост расходов на фоне увеличения активов и выручки.
  • Повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25%.

Выручка и драйверы роста

  • Выручка от регулярной деятельности: 461 млрд руб. (+45 % г/г).
  • Комиссионный доход: 26,6 млрд руб. (+25 % г/г).
  • Страховой и небанковский бизнес: 26,0 млрд руб. (+114 % г/г).

Динамика сегментов

  • Розничный бизнес: выручка — 232 млрд руб. (+58 % г/г), портфель — 1,3 трлн руб., 6 млн активных пользователей мобильного банка и карты «Халва».
  • Корпоративный бизнес: рекордная выручка — 188 млрд руб. (+68 % г/г), портфель — 1,4 трлн руб., гарантии — 1,0 трлн руб.
  • Казначейство: доходность портфеля ценных бумаг — 18,1 %, средняя дюрация — 1,2 года (без изменений с начала года).

Комментарий Дмитрия Гусева, председателя правления Совкомбанка:

«Квартал сложился слабее наших ожиданий, поскольку эффекты снижения ставки еще не повлияли, а охлаждение экономики негативно сказывалось на росте, марже и розничном риске. Тем не менее по мере снижения ставок розничный бизнес вернется к регулярной прибыли, а общий ROE — к привычным показателям. В третьем квартале ожидаем расширения чистой процентной маржи и стабилизации рисков в потребительском кредитовании. Наши прогнозы на II полугодие существенно превышают результаты I полугодия, однако итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 года».

