Государственный долг Татарстана вырос до 99,1 млрд рублей
Основными составляющими задолженности являются кредиты федерального бюджета
Объем государственного долга Татарстана по состоянию на 1 августа 2025 года составил 99 129,5 млн рублей. Увеличение показателя произошло на 42,3 млн рублей по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.
Основными составляющими задолженности являются кредиты федерального бюджета объемом 90 416,7 млн рублей и государственные гарантии, выданные регионом, на сумму 8 712,8 млн рублей.
