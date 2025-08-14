Новости экономики

19:42 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 15 августа

17:40, 14.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 15 августа
Фото: Timon Studler on Unsplash

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 15 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар подорожал на 0,16 рубля, юань — на 0,03 рубля, а евро подешевел на 0,33 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,77 рубля;
  • евро — 93,06 рубля;
  • юань — 11,09 рубля.
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть717.7
  • Нижнекамскнефтехим89.7
  • Казаньоргсинтез78.7
  • КАМАЗ95.6
  • Нижнекамскшина44.55
  • Таттелеком0.678