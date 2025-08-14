Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 15 августа
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 15 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар подорожал на 0,16 рубля, юань — на 0,03 рубля, а евро подешевел на 0,33 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,77 рубля;
- евро — 93,06 рубля;
- юань — 11,09 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».