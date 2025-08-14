Новости общества

В Нижнекамске объявили артистов на День нефтяника: там выступят Пресняков, Подольская и BURITO

17:34, 14.08.2025

Концерт пройдет с 17:10 до 22:00

Фото: Динар Фатыхов

Нижнекамск готовится к празднованию Дня нефтяника, которое состоится 23 августа и порадует жителей и гостей города насыщенной программой. Хедлайнерами праздничного концерта станут известные исполнители татарской и российской эстрады, сообщает пресс-служба ПАО «Татнефть».

На концертной площадке у ТЦ «Манзара» с 17:10 до 22:00 выступят Саида Мухаметзянова, Эльмира Калимуллина, Гузель Уразова, Евгения Южина, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, BURITO, DJ Грув и Оксана Почепа (Акула).

Напомним, что в прошлом году на Дне нефтяника в Нижнекамске выступали Рафис Калимуллин, группы «Кар-мэн», «ВИА ПРО» и «Моя Мишель», а также певец Jony. Праздник завершился салютом.

Рената Валеева

