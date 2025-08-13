Минниханов прибыл в Кыргызстан для участия в VII Кыргызско-Российском экономическом форуме
В рамках визита в Кыргызстан у Минниханова запланирован ряд встреч с официальными лицами
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Кыргызстан для участия в VII Кыргызско-Российском экономическом форуме. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Особое внимание на форуме будет уделено вопросам обеспечения цифрового суверенитета в рамках ЕАЭС, включая разработку и внедрение современных информационных технологий, а также защиту данных. В рамках деловой программы участники также обсудят вопросы промышленной кооперации и инвестиций, продовольственной безопасности, ситуацию на рынке труда, образование и молодежную политику.
Организаторы ожидают, что форум станет важной платформой для обмена опытом, установления новых деловых контактов и заключения взаимовыгодных соглашений.
В рамках визита в Кыргызстан у Минниханова запланирован ряд встреч с официальными лицами и представителями деловых кругов.
