Минниханов прибыл в Кыргызстан для участия в VII Кыргызско-Российском экономическом форуме

В рамках визита в Кыргызстан у Минниханова запланирован ряд встреч с официальными лицами

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Кыргызстан для участия в VII Кыргызско-Российском экономическом форуме. Об этом сообщили в его пресс-службе.



Особое внимание на форуме будет уделено вопросам обеспечения цифрового суверенитета в рамках ЕАЭС, включая разработку и внедрение современных информационных технологий, а также защиту данных. В рамках деловой программы участники также обсудят вопросы промышленной кооперации и инвестиций, продовольственной безопасности, ситуацию на рынке труда, образование и молодежную политику.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Организаторы ожидают, что форум станет важной платформой для обмена опытом, установления новых деловых контактов и заключения взаимовыгодных соглашений.

В рамках визита в Кыргызстан у Минниханова запланирован ряд встреч с официальными лицами и представителями деловых кругов.

Рената Валеева