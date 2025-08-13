В Аксубаевском районе обнаружена крупная свалка на 2,3 тыс. кв. метров
Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики
Экологи обнаружили большую несанкционированную свалку в Аксубаевском районе Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.
В ходе мониторинга территории Аксубаевского района инспекторами Волжско-Камского управления была выявлена свалка несортированных жилищных отходов на восточной окраине села Новое Ибрайкино.
Площадь загрязненной территории превышает 2 300 квадратных метров.
В июле в редакцию «Реального времени» обратились жители села Надеждино Пестречинского района с жалобой на свалку, которая образовалась по соседству с их домами в ближайшем овраге.
