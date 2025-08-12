Движение по трассе Казань — Оренбург будет ограничено 16 августа из-за велогонки

На время проведения велогонки транзитный автотранспорт будет направлен по объездным маршрутам

Фото: Динар Фатыхов

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщает о временном прекращении движения на участке км 249 — км 256 автомобильной дороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. Ограничение будет действовать с 06.00 до 15.00 16 августа 2025 года в связи с проведением Всероссийских соревнований по велоспорту Tour de Tatarstan. Almetevsk.

На время проведения велогонки транзитный автотранспорт будет направлен по объездным маршрутам: Альметьевск — Лениногорск и Альметьевск — Чупаево.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей обращать внимание на временные дорожные знаки и следовать их указаниям. После завершения Всероссийских соревнований по шоссейным велогонкам движение будет возобновлено в штатном режиме.

Рената Валеева