В соседней с Татарстаном Удмуртии ввели запрет на публикацию информации о БПЛА

16:24, 12.08.2025

Запрет касается СМИ, граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также организаций всех форм собственности

Власти Удмуртии ввели запрет на публикацию и распространение фото— и видеоматериалов, а также текстовой информации, касающейся БПЛА. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов, сообщила пресс-служба правительства Удмуртии.

Запрет распространяется на:

  • Информацию об использовании и последствиях применения БПЛА на территории региона.
  • Данные, позволяющие идентифицировать тип БПЛА, установить местонахождение, точки запуска или траекторию полета.
  • Информацию, определяющую места атаки с применением БПЛА и факт поражения объектов.
  • Информацию о средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы.
Запрет на распространение информации касается СМИ, граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также организаций всех форм собственности.

Исключение составляют официальные сайты и страницы в соцсетях главы и правительства Удмуртии, исполнительных органов и органов местного самоуправления.

Власти Татарстана просят соблюдать осторожность при размещении в интернете фотографий и видеоматериалов, связанных с полетом БПЛА.

