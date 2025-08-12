В соседней с Татарстаном Удмуртии ввели запрет на публикацию информации о БПЛА
Запрет касается СМИ, граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также организаций всех форм собственности
Власти Удмуртии ввели запрет на публикацию и распространение фото— и видеоматериалов, а также текстовой информации, касающейся БПЛА. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов, сообщила пресс-служба правительства Удмуртии.
Запрет распространяется на:
- Информацию об использовании и последствиях применения БПЛА на территории региона.
- Данные, позволяющие идентифицировать тип БПЛА, установить местонахождение, точки запуска или траекторию полета.
- Информацию, определяющую места атаки с применением БПЛА и факт поражения объектов.
- Информацию о средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы.
Запрет на распространение информации касается СМИ, граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также организаций всех форм собственности.
Исключение составляют официальные сайты и страницы в соцсетях главы и правительства Удмуртии, исполнительных органов и органов местного самоуправления.
Власти Татарстана просят соблюдать осторожность при размещении в интернете фотографий и видеоматериалов, связанных с полетом БПЛА.
