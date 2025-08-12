Правительство Татарстана напомнило о запрете публикации БПЛА и последствий атак

Публикация может помочь противнику в получении разведданных

Власти Татарстана просят соблюдать осторожность при размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фотографий и видеоматериалов, связанных с полетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает телеграм-канал официального сообщества республики.

По данным властей, публикация видео или фото запрещена по следующим причинам:

— Изображение маршрутов полета беспилотников и окружающей местности создает угрозу безопасности, позволяя установить точные координаты объектов

— Кадры активизации средств противовоздушной обороны позволяют определить расположение оборонительных сооружений.

— Размещение видеозаписей разрушений в результате атаки помогает оценить эффективность ударов противника.

Таким образом, размещение указанных материалов способствует сбору разведывательной информации и мешает эффективной работе спецслужб. В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата рекомендуется незамедлительно сообщать об этом по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане четвертый день подряд действует режим беспилотной опасности.

Дмитрий Зайцев