Более 218 тыс. казанцев оплатили проезд в электротранспорте по геолокации и QR-коду

QR-код пользуется большей популярностью — по нему было проведено 162,5 тыс. транзакций

Фото: Динар Фатыхов

За восемь месяцев текущего года в трамваях и троллейбусах Казани оплатили проезд по геолокации и QR-коду 218,6 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

— Более восьми месяцев жители Казани и гости города оплачивают проезд в трамваях и троллейбусах по геолокации через мобильное приложение «Казань транспорт», к которому привязана банковская карта. На сегодняшний день по геолокации и по обновленному в электрическом транспорте QR-коду проведено 218 615 транзакции. Из них — 162 569 оплата по QR-коду, 50 442 — по геолокации, — говорится в публикации.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Всего с 2022 года пассажиры скачали приложение «Казань транспорт» более 219 тыс. раз.

Напомним, месяц назад МУП «Метроэлектротранс» внедрило новый порядок оплаты проезда банковской картой за нескольких человек в трамваях и троллейбусах Казани. Такое решение было принято для удобства пассажиров и исключения случайных списаний средств.

Галия Гарифуллина