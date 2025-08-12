Продажи корейских книг на иностранных рынках в 2024 году превысили 1,2 млн проданных экземпляров

Это на 130% больше по сравнению с 2023 годом

Продажи корейской литературы за рубежом в 2024 году выросли более чем в два раза, пишет The Korea Times. По данным Института перевода литературы Кореи, объем продаж переведенных книг превысил 1,2 млн экземпляров, что на 130% больше по сравнению с 520 тыс. в 2023 году. Этот рост поддержали как Нобелевская премия, полученная Хан Ган в октябре 2024 года, так и расширение жанрового разнообразия публикуемых произведений.

Средний тираж одной книги составил рекордный 1 271 экземпляр. При этом 24 книги преодолели отметку в 10 тыс. проданных копий, что для переводной литературы считается значительным показателем. Среди лидеров по продажам оказались английские издания романов Хан Ган Greek Lessons и Ким Чиюн Yeonnam-dong’s Smiley Laundromat, французское издание «Магазин снов» мистера Талергута» Ли Мие, а также русская версия «Девочка с лисьим хвостом» Сон Вон Пхен.

Нобелевская премия Хан Ган стала ключевым событием для продвижения корейской литературы за границей. Ее произведения были переведены на 28 языков и вышли в 77 изданиях с поддержкой института. За год их суммарные продажи превысили 310 тыс. копий. Особое внимание экспертов привлекли и более ранние книги Хан Ган, выпущенные до 2023 года. Их продажи увеличились в пять раз — с 30 тыс. в 2023 году до 150 тыс. в 2024-м. Некоторые книги не ограничиваются единовременным всплеском продаж. Например, английские издания Cursed Bunny Бора Чон и Love in the Big City Пак Сан Ён, номинированных на Международную Букеровскую премию 2022 года, стабильно продаются тиражами свыше 4 тыс. копий в год уже три года подряд.

Реальное время / realnoevremya.ru

Разнообразие жанров сыграло свою роль в популяризации корейской литературы. Особый спрос сохраняется на жанр «исцеляющей» прозы — мягких, спокойных историй, ставших востребованными после пандемии COVID-19. В Турции роман Хван Порым «Добро пожаловать в «Книжный в Хюнамдоне» продался тиражом более 80 тыс. копий, в Польше книга Ким Хоёна «Магазин шаговой недоступности» преодолела отметку в 20 тыс. проданных экземпляров.

Кроме традиционной прозы, расширяется и интерес к другим форматам. Графические романы и спекулятивная фантастика набирают популярность на международных рынках. В Германии первая часть книги Ли Ёндо «Птица, которая пьет слезы» продалась тиражом более 20 тыс. экземпляров. Испанское издание графического романа Кым Сук Гендри-Ким Grass стабильно продается тиражом свыше 10 тыс. экземпляров ежегодно на протяжении трех лет.

По мнению экспертов, сочетание высокого качества переводов, расширение жанрового спектра и успех Нобелевской премии позволили корейской литературе значительно увеличить продажи и привлечь новую аудиторию по всему миру. Эксперты также отмечают, что разнообразие тем и форматов помогает проникать на разные рынки и находить отклик у читателей с разными предпочтениями.

Екатерина Петрова