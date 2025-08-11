Азербайджан предоставит Украине $2 млн гуманитарной помощи

Такое распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев

Фото: Татьяна Демина

Азербайджан выделит Украине $2 млн с целью оказания гуманитарной помощи. Такое распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев. Документ доступен на официальном сайте главы страны.

— Для закупки и отправки произведенного в Азербайджанской Республике электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в манатном эквиваленте 2,0 (два) миллиона долларов США, — говорится в распоряжении.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев, комментируя это решение Азербайджана, заявил, что специальная военная операция — это понятие, «растяжимое по всей границе России».

— Вообще это не от большого ума — портить отношения с таким большим соседом, как Россия. Если на прилавках в России не будет товаров из Азербайджана, то у нас от этого ничего не изменится, а вот у них сильно изменится. А если еще «пощипать» местных ребят, которые тут ходят и каким-то бизнесом занимаются, то это очень сильно все изменит. Можно и по-другому. Специальная военная операция — это понятие растяжимое. Растяжимое по всей границе России, — сказал депутат в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Галия Гарифуллина