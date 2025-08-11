В Казани усилят движение транспорта 16 августа для проведения гастрофеста на Лебяжьем

Также курсировать будут дополнительные шаттлы

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 16 августа, в субботу, усилят движение общественного транспорта. Это связано с проведением гастрофестиваля на территории озера Лебяжье, сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.

Частота движения автобусов увеличится на маршрутах №36, 36а, 46, 72 и 116.

Кроме того, будут организованы специальные шаттлы от остановки «Ремплер».

По словам Жаворонкова, ежегодно фестиваль посещает более 40 тыс. человек. В этом году на фудкорте свои блюда представят более 50 резидентов.

Елизавета Пуншева