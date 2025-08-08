Трамп планирует использовать Пентагон для борьбы с наркокартелями

Директива направлена на организации, которые администрация Трампа считает террористическими

Президент США Дональд Трамп подписал директиву, позволяющую Пентагону применять военную силу против латиноамериканских наркокартелей. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.

Директива направлена на организации, которые администрация Трампа считает террористическими. Она дает возможность проводить военные операции как на море, так и на территории других стран. Американские военные уже начали разрабатывать стратегии борьбы с этими группировками.

Однако такая инициатива вызывает серьезные юридические вопросы. Например, неясно, будет ли считаться преступлением убийство гражданских лиц, если они не представляют непосредственной угрозы, но подозреваются в преступлениях. Пока не известно, подготовило ли Министерство юстиции США оценку правовых аспектов этой директивы. NYT напоминает, что в прошлом участие американских войск в борьбе с наркотиками в Латинской Америке иногда выходило за рамки закона.

Идея применения военной силы против наркокартелей стала популярной среди республиканцев и активно обсуждается в контексте предвыборной кампании Трампа на 2024 год. В своих речах он обещал использовать силы специального назначения и военно-морские силы для «объявления войны» картелям.

Напомним, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на конец следующей недели.



Анастасия Фартыгина