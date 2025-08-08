Новости общества

РСТ опроверг информацию о массовом отравлении российских туристов в отеле Турции

12:20, 08.08.2025

Об этом заявил руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов

РСТ опроверг информацию о массовом отравлении российских туристов в отеле Турции
Фото: Реальное время

Российский союз туриндустрии (РСТ) опроверг сообщения о массовом отравлении российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq в турецкой Аланье, передает RT.

Как заявил руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов, информация об отравлении не соответствует действительности.

— Информация об отравлении не подтверждается, обращений туристов страховые компании и туроператоры не фиксируют, — подчеркнул он.

Рената Валеева

