РСТ опроверг информацию о массовом отравлении российских туристов в отеле Турции
Об этом заявил руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов
Российский союз туриндустрии (РСТ) опроверг сообщения о массовом отравлении российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq в турецкой Аланье, передает RT.
Как заявил руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов, информация об отравлении не соответствует действительности.
— Информация об отравлении не подтверждается, обращений туристов страховые компании и туроператоры не фиксируют, — подчеркнул он.
