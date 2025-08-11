«Летай» улучшил мобильную связь на севере и востоке Татарстана

За первые шесть месяцев текущего года «Летай» модернизировал и построил более 100 базовых станций, повысив качество мобильной связи в республике

В июле оператор расширил зоны покрытия сети в северной части Татарстана. Новые площадки появились в Атнинском и Балтасинском районах: устойчивая LTE-связь стала доступна жителям сел Большая Атня, Норма и деревни Курмала. Благодаря модернизации БС вдвое улучшилось покрытие в Арске, на участке автодороги Казань — Малмыж.

Работу сети улучшили и на территории Казанской агломерации: базовые станции появились в Залесном и Казани. Новая площадка рядом с проспектом Альберта Камалеева покрывает связью территорию двух новых жилых комплексов. В Верхнеуслонском районе обновлена базовая станция, обслуживающая абонентов села Куралово.

На востоке республики качественные характеристики сети улучшили в Нижней Уратьме Нижнекамского района, где проживает порядка 700 человек. А в селе Зюри Мамадышского района «Летай» укрепил 4G для комфортного обмена контентом в соцсетях и мессенджерах в день этнического кряшенского праздника Питрау, который посетили порядка 60 тыс. гостей.

Обращаем внимание абонентов, по требованию органов власти в целях безопасности граждан во время режима беспилотной опасности операторы связи обязаны ограничивать работу 4G вплоть до отключения БС.

