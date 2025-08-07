ЦИК Татарстана зарегистрировал Юсупова и Миргалимова на выборы раиса республики

С 16 августа зарегистрированные кандидаты получат право на ведение предвыборной агитации в средствах массовой информации

Фото: Максим Платонов

Центральная избирательная комиссия Татарстана на своем 102-м заседании 7 августа 2025 года приняла решение о регистрации двух новых кандидатов на должность раиса (главы) республики. В список зарегистрированных кандидатов вошли Руслан Юсупов от ЛДПР и Хафиз Миргалимов от КПРФ. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Процесс регистрации включал тщательную проверку всех представленных документов, в том числе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.

Результаты проверки показали, что у Руслана Юсупова было подтверждено 394 достоверные подписи, а у Хафиза Миргалимова — 393.

Секретарь ЦИК Татарстана Надежда Борисова подтвердила соответствие всех представленных документов требованиям законодательства.

Этап регистрации кандидатов официально завершен. С 16 августа зарегистрированные кандидаты получат право на ведение предвыборной агитации в средствах массовой информации.

Выборы раиса Республики Татарстан состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Все избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что ЦИК Татарстана 1 августа официально зарегистрировала двух кандидатов на должность главы республики: действующего главу Рустама Минниханова и Виталия Смирнова.

Дмитрий Зайцев