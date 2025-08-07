В Казани грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Тукая
От полученных в результате наезда травм пенсионерка скончалась на месте происшествия
Сегодня утром, в 09:57, на улице Тукая в Казани грузовой автомобиль Mercedes Actors совершил наезд на 85-летнюю женщину, проживавшую в Вахитовском районе города. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.
От полученных в результате наезда травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа (СОГ).
Для проведения процессуальной оценки материалы дела будут переданы в Главное следственное управление (ГСУ) МВД по Татарстану.
