В Казани снесут незаконно установленные гаражи в двух районах города
Под снос попали шесть самовольно установленных конструкций
Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани приняла решение о демонтаже незаконно установленных гаражных конструкций. Соответствующее распоряжение подписано главой администрации. Соответствующая информация опубликована в еженедельном сборнике документов мэрии Казани.
Под снос попали шесть самовольно установленных гаражей, расположенных по следующим адресам:
- улица 3. Султана (вблизи дома №13/18);
- улица Роторная (вдоль железнодорожного путепровода);
- проспект Победы (вблизи дома №18);
- улица Камиля Якуба;
- улица Заслонова (вблизи домов №6 и №8);
- улица Фучика (вблизи дома №18а).
Владельцы могут самостоятельно снести гаражи до 28 августа. Позднее их демонтируют принудительно в срок до 15 ноября.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Приволжском районе Казани появится новая улица с названием «Путеводная».
