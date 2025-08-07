Новости общества

14:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани снесут незаконно установленные гаражи в двух районах города

11:27, 07.08.2025

Под снос попали шесть самовольно установленных конструкций

В Казани снесут незаконно установленные гаражи в двух районах города
Фото: Артем Дергунов

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани приняла решение о демонтаже незаконно установленных гаражных конструкций. Соответствующее распоряжение подписано главой администрации. Соответствующая информация опубликована в еженедельном сборнике документов мэрии Казани.

Под снос попали шесть самовольно установленных гаражей, расположенных по следующим адресам:

  • улица 3. Султана (вблизи дома №13/18);
  • улица Роторная (вдоль железнодорожного путепровода);
  • проспект Победы (вблизи дома №18);
  • улица Камиля Якуба;
  • улица Заслонова (вблизи домов №6 и №8);
  • улица Фучика (вблизи дома №18а).

Владельцы могут самостоятельно снести гаражи до 28 августа. Позднее их демонтируют принудительно в срок до 15 ноября.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Приволжском районе Казани появится новая улица с названием «Путеводная».

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также