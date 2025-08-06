В Татарстане начато расследование ДТП с пострадавшими детьми

Двое из пострадавших — 11-летняя девочка и мальчик — были госпитализированы. Им была оказана первая помощь на месте

Фото: Максим Платонов

В Казани возбуждено уголовное дело в связи с ДТП, в котором пострадали трое детей. Инцидент произошел вечером 5 августа на улице Боевой, когда водитель фургона сбил детей и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Следкома России.

По предварительным данным, двое из пострадавших — 11-летняя девочка и мальчик — были госпитализированы. Им была оказана первая помощь на месте.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Республике Татарстан Роману Султанову подготовить доклад о ходе расследования этого уголовного дела.

Анастасия Фартыгина