В Татарстане начато расследование ДТП с пострадавшими детьми
Двое из пострадавших — 11-летняя девочка и мальчик — были госпитализированы. Им была оказана первая помощь на месте
В Казани возбуждено уголовное дело в связи с ДТП, в котором пострадали трое детей. Инцидент произошел вечером 5 августа на улице Боевой, когда водитель фургона сбил детей и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Следкома России.
- По предварительным данным, двое из пострадавших — 11-летняя девочка и мальчик — были госпитализированы. Им была оказана первая помощь на месте.
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Республике Татарстан Роману Султанову подготовить доклад о ходе расследования этого уголовного дела.
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