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В Татарстане начато расследование ДТП с пострадавшими детьми

20:50, 06.08.2025

Двое из пострадавших — 11-летняя девочка и мальчик — были госпитализированы. Им была оказана первая помощь на месте

В Татарстане начато расследование ДТП с пострадавшими детьми
Фото: Максим Платонов

В Казани возбуждено уголовное дело в связи с ДТП, в котором пострадали трое детей. Инцидент произошел вечером 5 августа на улице Боевой, когда водитель фургона сбил детей и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Следкома России.

  • По предварительным данным, двое из пострадавших — 11-летняя девочка и мальчик — были госпитализированы. Им была оказана первая помощь на месте.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Республике Татарстан Роману Султанову подготовить доклад о ходе расследования этого уголовного дела.

Анастасия Фартыгина

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