В Казани откроется инклюзивный медцентр для новорожденных с инвалидностью

Открытие центра запланировано на 2026 год, когда завершится строительство

Фото: Динар Фатыхов

В Казани планируется создание нового медицинского центра для новорожденных с ограниченными возможностями здоровья, сообщили Вести «Татарстан».

Он будет работать на базе благотворительного фонда «Ярдам — Помощь» и разместится в новом корпусе реабилитационного центра «Ярдэм» на улице Серова. Открытие центра запланировано на 2026 год, когда завершится строительство.

Центр предложит родителям обучение по уходу за особыми детьми, что поможет им адаптироваться и поддержать развитие своих малышей.

— Профессиональная помощь в первые 200 дней жизни может предотвратить инвалидность у 30% детей, — сообщили депутаты Айрат Фаррахов и Малика Гильмутдинова на круглом столе, посвященном ранней реабилитации и абилитации детей.

Новый медцентр будет предоставлять полный комплекс психолого-медико-педагогической абилитации для младенцев и их родителей. Фонд «Ярдам — Помощь» уже активно поддерживает семьи детей-инвалидов, предлагая реабилитационные услуги, летние лагеря и занятия по лечебной физкультуре. За 12 лет работы фонд помог 45 тысячам человек с инвалидностью и их семьям.

Анастасия Фартыгина