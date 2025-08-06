Грядущее сентябрьское полнолуние окрасит Луну в багряные тона

Максимальная фаза затмения, достигающая 1,368, будет наблюдаться в 21:12 мск

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Жители России и других регионов планеты станут свидетелями редкого астрономического явления: во время сентябрьского полнолуния, 7 сентября, Луна приобретет красноватый оттенок из-за полного лунного затмения. Об этом сообщила астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, пишет ТАСС.

Согласно прогнозам, Луна полностью погрузится в тень Земли почти на полтора часа. Максимальная фаза затмения, достигающая 1,368, будет наблюдаться в 21:12 мск.

— В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение, и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым, — пояснила Людмила Кошман. Это явление обусловлено тем, что солнечные лучи, проходящие сквозь земную атмосферу, рассеиваются и преломляются, достигая поверхности Луны преимущественно в красной части спектра.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Затмение будет видно не только на территории России, но и в Европе, Азии, Африке, Антарктиде, Австралии и Океании. Уникальная возможность увидеть «кровавую Луну» появится у миллионов людей по всему миру.

Астроном также отметила, что предстоящее полнолуние 9 августа пройдет без каких-либо изменений в цвете спутника Земли.

Рената Валеева