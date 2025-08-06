Больше половины работников готовы купить акции своего работодателя — исследование

Наибольшую готовность к инвестированию в своего работодателя продемонстрировали сотрудники сферы розничной торговли

Фото: Максим Платонов

Исследование, проведенное платформой онлайн-рекрутинга hh.ru совместно с группой «Ренессанс страхование», показало высокий уровень заинтересованности работников Татарстана в приобретении акций своих работодателей. Более половины опрошенных выразили готовность инвестировать в ценные бумаги компании, в которой работают.

Детальный анализ показал следующие результаты: 20% респондентов готовы приобрести акции в любом случае, 27% сделают это при наличии свободных средств, а 7% согласятся на покупку при условии предоставления скидки работодателем. При этом среди тех, кто не планирует инвестировать в акции, 23% выразили желание получить ценные бумаги бесплатно, тогда как еще 23% отказались бы от акций даже в этом случае.

Наибольшую готовность к инвестированию в своего работодателя продемонстрировали сотрудники сферы розничной торговли (70%). Высокую заинтересованность также проявили представители высшего и среднего менеджмента, финансовые специалисты и продавцы (по 67%). Наименьший интерес к приобретению акций отмечен среди работников сферы маркетинга, рекламы и PR (50%).

Исследование выявило интересную закономерность: готовность к инвестированию снижается с возрастом. Среди молодых специалистов 18—24 лет готовность вложить средства в работодателя составляет 68%, в группе 25—34 лет — 60%, 35—44 лет — 58%, 45—54 лет — 54%, а среди работников старше 55 лет — всего 42%.

Несмотря на общий высокий интерес к акциям работодателя, большинство опрошенных сомневаются в их перспективности. 33% считают, что в компании недостаточно отлажены бизнес-процессы, а 30% полагают, что организация слишком мала для успешного размещения акций. Лишь 20% уверены в хорошей репутации своей компании, а 17% видят значительный потенциал в развитии работодателя.

Что касается оценки стоимости акций, то 67% работников считают, что одна акция их компании должна стоить не более 500 рублей. При этом 13% оценивают ее в диапазоне 501—1000 рублей, 3% — 1001—2000 рублей, 7% — 2010—2500 рублей. Только 10% полагают, что стоимость акции превысит 2500 рублей. Примечательно, что 60% опрошенных выразили готовность участвовать в опционной программе, предусматривающей премирование акциями.

Наталья Жирнова