В Татарстане стартует первый хакатон для школьников на платформе Max

Хакатон с 1 по 19 августа, школьники будут обучаться у практикующих специалистов на лекциях и мастер-классах, где узнают, как создать чат-бота с нуля

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане пройдет первый хакатон, посвященный цифровым решениям для мессенджера Max. Участие в мероприятии смогут принять школьники с 5-го по 11-й классы. Об этом сообщила компания VK.

Хакатон организован Минцифрой Татарстана в сотрудничестве с платформой Max и VK Education. Участники получат возможность познакомиться с цифровыми технологиями, развить навыки в области IT и создать собственный чат-бот для мессенджера.

Хакатон пройдет в два этапа. С 1 по 19 августа школьники будут обучаться у практикующих специалистов на лекциях и мастер-классах, где узнают, как создать чат-бота с нуля. Затем они смогут представить свои идеи и разработки.

По итогам первого этапа выберут 200 финалистов, которые примут участие в финале хакатона 21 августа в IT-парке имени Башира Рамеева. Финалисты получат обратную связь от экспертов и возможность побороться за призы. Участие в хакатоне бесплатное.

Напомним, что Минцифры выступило с разъяснением относительно использования мессенджера MAX для подписания электронных документов через приложение «Госключ». В ведомстве подчеркнули, что информация об обязательности использования MAX для этой цели не соответствует действительности.



Анастасия Фартыгина