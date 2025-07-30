Минцифры опроверг обязательность мессенджера МАХ

Министерство выступило с разъяснением относительно использования мессенджера для подписания документов

Минцифры выступило с разъяснением относительно использования мессенджера MAX для подписания электронных документов через приложение «Госключ». В ведомстве подчеркнули, что информация об обязательности использования MAX для этой цели не соответствует действительности.

— В законе идет речь только про подпись документов в «Госключе». Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью. Все, кто ранее подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше, — сообщили в пресс-службе Минцифры.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ведомстве также уточнили, что закон не предусматривает обязательной пересылки всех документов для подписи в «Госключе» через MAX. Речь идет об «использовании инфраструктуры» мессенджера, что может подразумевать отправку уведомлений о поступлении документов в приложение.

— Заявления с «Госуслуг» на подпись в «Госключ» также не обязательно направлять с использованием MAX. То же самое касается и ведомственных документов, — добавили в пресс-службе.

В Минцифры подчеркнули, что закон предусматривает эксклюзивное бесшовное взаимодействие «Госключа» с национальным мессенджером, что упростит процесс направления и получения на подпись документов, например договоров с операторами связи, непосредственно в чате. Однако для непосредственного подписания документов, как и прежде, будет использоваться приложение «Госключ».

Ранее пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова сообщила о текущей стратегии коммуникации городской администрации.



Рената Валеева