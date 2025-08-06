Европейские издатели заявили, что меры по исполнению закона об ИИ не защищают авторские права

Сорок европейских и международных организаций, включая Федерацию европейских издателей, направили коллективное обращение в Европейскую комиссию

Сорок европейских и международных организаций, включая Федерацию европейских издателей, направили коллективное обращение в Европейскую комиссию. В заявлении они выразили несогласие с пакетом мер по реализации закона ЕС об искусственном интеллекте. Авторы обращения считают, что предложенные шаги не решают ключевые проблемы, которые они поднимали во время консультаций.

Организации представляют интересы миллионов авторов, исполнителей, издателей, продюсеров и других участников креативного сектора. В заявлении говорится, что Европейская комиссия проигнорировала их замечания и отдала приоритет разработчикам генеративного ИИ, которые систематически нарушают авторские и смежные права для обучения своих моделей.

По данным заявителей, культурный и творческий сектор формирует около 7% ВВП Европейского союза и обеспечивает занятость 17 млн человек. Несмотря на это, авторы заявления считают, что интересы этих отраслей были проигнорированы в пользу коммерческих интересов технологических компаний. Организации утверждают, что на протяжении всего процесса активно взаимодействовали с Еврокомиссией и вносили предложения. Однако итоговый пакет не содержит реальных механизмов защиты интеллектуальной собственности. В заявлении также содержится призыв к Европейской комиссии пересмотреть меры реализации закона. Кроме того, организации обратились к Европейскому парламенту и странам-членам ЕС с просьбой оспорить утвержденные подходы.

Заявление подписали десятки профессиональных объединений, которые представляют интересы творческих работников по всей Европе.

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Екатерина Петрова