В США за полгода рассмотрели 209 законопроектов о библиотеках, половина из них угрожает свободе чтения

Из них 133 документа в 33 штатах эксперты определили как негативные

В США за первые шесть месяцев 2025 года рассмотрели 209 законопроектов, которые касаются работы библиотек. Из них 133 документа в 33 штатах эксперты определили как негативные. Эти инициативы ограничивают работу публичных и школьных библиотек, меняют управленческие структуры и ускоряют цензуру, пишет Publishers Weekly. Одновременно 76 законопроектов в 32 штатах направлены на защиту библиотечных услуг и права на чтение. За весь 2024 год был подан 121 «негативный» законопроект и 36 инициатив в защиту свободы чтения.

В нескольких штатах — Колорадо, Коннектикуте, Делавэре, Нью-Джерси, Орегоне и Род-Айленде — уже вступили в силу законы, которые запрещают цензуру в библиотеках. В Нью-Гэмпшире и Северной Дакоте губернаторы наложили вето на попытки начать уголовное преследование библиотекарей за распространение «неподходящих по возрасту» материалов. Тем не менее, по данным EveryLibrary, общее направление законодательства остается репрессивным. Исследование подчеркивает, что в ряде штатов идет пересмотр профессиональных стандартов, появляются новые формы давления, а политическая повестка ускоряет процессы цензурирования.

Одним из примеров стала инициатива в Коннектикуте — законопроект SB 1234 об условиях лицензирования электронных книг, принятый в мае. Документ направлен на то, чтобы ограничить заключение библиотеками контрактов с издателями на невыгодных условиях. Этот закон сравнивают с уже действующими нормами в сфере школьных учебников. Однако он вступит в силу только в том случае, если аналогичное законодательство примут штаты с совокупным населением не менее 7 млн человек. Эксперты подчеркивают, что SB 1234 не меняет авторские права издателей, но может повлиять на условия доступа к материалам в библиотеках.

EveryLibrary также обращает внимание на сложность взаимодействия библиотечных организаций с наемными лоббистами. В докладе отмечено, что они не всегда понимают специфику библиотечной сферы и могут предлагать компромиссы, которые противоречат профессиональным стандартам. Эксперты считают, что в условиях растущего давления необходима консолидация усилий между публичными, школьными и академическими библиотеками. Отдельное внимание следует уделить привлечению союзников из числа молодежных движений за свободу слова и умеренных политических организаций.

Параллельно опубликован отчет проекта Freckle Project за 2025 год, который EveryLibrary поддерживает с 2019 года. Исследование основано на онлайн-опросе 874 человек в возрасте от 17 лет, проведенном с 2 по 9 апреля. В выборку не попали работники библиотек и издательств, а также их родственники. Отчет показывает, что с 2011 года количество визитов в библиотеки и выдача печатных книг снизились более чем на 50%. В то же время доля цифровых заимствований выросла с 8% до 45%.

Несмотря на рост цифровых форматов, пользователи продолжают активно читать. По данным опроса, 80—85% респондентов берут как печатные, так и цифровые материалы. Однако наблюдается нехватка книг нон-фикшен и из бэклиста — такие запросы библиотеки удовлетворяют меньше всего. Эксперты считают, что важнее не размер коллекции, а ее полнота в каждой отдельной библиотечной точке. Приоритет должен отдаваться широкому выбору уже изданных книг, а не только новым релизам.

Также исследование выявило, что основное использование библиотек — это именно чтение. Программы и дополнительные сервисы востребованы заметно меньше. При этом доля детей среди пользователей остается стабильной, в отличие от резко упавшего посещения взрослыми. Снижение физического присутствия в библиотеках наблюдается уже более десяти лет. Причиной эксперты называют сокращение печатных фондов и усложненный доступ, например, из-за длинных листов ожидания.

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Екатерина Петрова