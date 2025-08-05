Спортивный комментатор Александр Гришин трагически погиб в возрасте 47 лет

Он много лет работал в этой сфере, в том числе в паре с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой

Спортивный комментатор Александр Гришин ушел из жизни в результате несчастного случая. Ему было 47 лет. Об этом сообщила ТАСС его супруга Анастасия Гришина.

— Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь, — рассказала Анастасия Гришина.

Гришин был известен комментатор, особенно в области фигурного катания. Он много лет работал в этой сфере, в том числе в паре с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

За свою карьеру Гришин работал на телеканалах «7ТВ» (2002—2004), «Спорт» («Россия-2») (2004—2015), «Матч ТВ» (2015—2018) и Первом канале (с 2018 года). Он освещал пять Олимпиад, матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, а также чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию.



Рената Валеева