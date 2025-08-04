Скончался на 74-м году жизни космонавт и герой России Талгат Мусабаев

В 2001 году он возглавил первую российскую экспедицию на МКС

Космонавт и герой Казахстана Талгат Мусабаев скончался на 74-м году жизни. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с его смертью, заявив, что «Талгат Амангельдиевич — герой, трижды покоривший космос».

Мусабаев родился 7 января 1951 года в селе Каргалы. В 1991 году он был призван на военную службу и стал кандидатом в космонавты. За свою карьеру он трижды летал в космос на кораблях «Союз ТМ» в 1994, 1998 и 2001 годах.

В 2001 году он возглавил первую российскую экспедицию на Международную космическую станцию.

Общая продолжительность его полетов составила 341 день, и за это время он совершил восемь выходов в открытый космос. Мусабаев был удостоен звания Народного Героя Казахстана и Героя Российской Федерации.



Анастасия Фартыгина