На 72-м году жизни скончался звукорежиссер Петр Пивоваров

Пивоваров известен своими работами над такими фильмами, как «Шел солдат…", «Иду к тебе, Арктика», «Улоф Пальме. Почему?» и «Дело об украденной скрипке»

Звукорежиссер Петр Пивоваров скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

— Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Прощание с Пивоваровым пройдет 6 августа в морге городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого, а похороны состоятся на Центральном кладбище в Долгопрудном.

Петр Викторович родился 19 декабря 1953 года в Москве. Он начал свою карьеру на Центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов после окончания МТХТУ в 1975 году. «Он прошел путь от звукотехника до звукооператора высшей квалификации», — отмечают коллеги.

Пивоваров известен своими работами над такими фильмами, как «Шел солдат…", «Иду к тебе, Арктика», «Улоф Пальме. Почему?» и «Дело об украденной скрипке». Его фильмография включает сотни кинокартин, а с августа 1991 года он также работал на телевидении и принимал участие в съемках в горячих точках.

Анастасия Фартыгина