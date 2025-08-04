ИТ-Летник в Казани от Совкомбанк Технологий: конференция с татарским колоритом для айтишников
Совкомбанк Технологии приглашают разработчиков, аналитиков и других специалистов на тематическую конференцию на открытом воздухе — ИТ-Летник в Казани
Совкомбанк Технологии приглашают разработчиков, аналитиков и других специалистов на тематическую конференцию на открытом воздухе — ИТ-Летник в Казани (18+). Ведущие эксперты компании в неформальной обстановке поделятся опытом и расскажут о разработке, системном анализе и управлении проектами.
Что ждет участников:
- 14 докладов на различные темы — от прокачки хардовых скилов до практических кейсов по применению ИИ в ИТ;
- уникальная атмосфера татарского Сабантуя;
- вкусные угощения — эчпочмаки, чай с молоком и другие местные деликатесы;
- музыкальный сет от DJ Сулеймана.
Где и когда:
16 августа, Казань, ул. Спартаковская, 2б, ИТ-парк им. Башира Рамеева.
Регистрация и программа мероприятия по ссылке.
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