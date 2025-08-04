ИТ-Летник в Казани от Совкомбанк Технологий: конференция с татарским колоритом для айтишников

Совкомбанк Технологии приглашают разработчиков, аналитиков и других специалистов на тематическую конференцию на открытом воздухе — ИТ-Летник в Казани

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Совкомбанк Технологии приглашают разработчиков, аналитиков и других специалистов на тематическую конференцию на открытом воздухе — ИТ-Летник в Казани (18+). Ведущие эксперты компании в неформальной обстановке поделятся опытом и расскажут о разработке, системном анализе и управлении проектами.

Что ждет участников:

14 докладов на различные темы — от прокачки хардовых скилов до практических кейсов по применению ИИ в ИТ;

уникальная атмосфера татарского Сабантуя;

вкусные угощения — эчпочмаки, чай с молоком и другие местные деликатесы;

музыкальный сет от DJ Сулеймана.

Где и когда:

16 августа, Казань, ул. Спартаковская, 2б, ИТ-парк им. Башира Рамеева.

Регистрация и программа мероприятия по ссылке.

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