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ИТ-Летник в Казани от Совкомбанк Технологий: конференция с татарским колоритом для айтишников

12:01, 04.08.2025

Совкомбанк Технологии приглашают разработчиков, аналитиков и других специалистов на тематическую конференцию на открытом воздухе — ИТ-Летник в Казани

ИТ-Летник в Казани от Совкомбанк Технологий: конференция с татарским колоритом для айтишников
Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Совкомбанк Технологии приглашают разработчиков, аналитиков и других специалистов на тематическую конференцию на открытом воздухе — ИТ-Летник в Казани (18+). Ведущие эксперты компании в неформальной обстановке поделятся опытом и расскажут о разработке, системном анализе и управлении проектами.

Что ждет участников:

  • 14 докладов на различные темы — от прокачки хардовых скилов до практических кейсов по применению ИИ в ИТ;
  • уникальная атмосфера татарского Сабантуя;
  • вкусные угощения — эчпочмаки, чай с молоком и другие местные деликатесы;
  • музыкальный сет от DJ Сулеймана.

Где и когда:

16 августа, Казань, ул. Спартаковская, 2б, ИТ-парк им. Башира Рамеева.

Регистрация и программа мероприятия по ссылке.

Реклама. ПАО «Совкомбанк».

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