Материалы дела: нападение на «Крокус сити холл» заняло 13—14 минут

Нападавшие начали стрельбу около входа №14 в 19:59, а уже в 20:02 они находились внутри здания

Нападение террористов на концертный зал «Крокус сити холл» 22 марта 2024 года продолжалось всего 13—14 минут. Такие данные основаны на анализе записей с камер видеонаблюдения, проведенном правоохранительными органами сразу после теракта, пишет РИА «Новости».

Нападавшие начали стрельбу около входа №14 в 19:59, а уже в 20:02 они находились внутри здания, открыв огонь по посетителям. В 20:13 четверо нападавших покинули «Крокус сити холл» через тот же вход, сели в белый автомобиль с черной крышей и скрылись.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, террористический акт в «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске унес жизни 147 человек, 336 получили ранения, еще трое числятся пропавшими без вести. Общий ущерб от теракта оценен в 5,7 миллиарда рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении теракта поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Судмедэксперты выявили психические расстройства у 68 человек из 108 потерпевших, которым был причинен тяжкий вред здоровью в результате теракта.

Рената Валеева