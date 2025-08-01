Роскомнадзор проверит доступность альбома Гуфа «Город дорог» в сети

Данная проверка связана с появившейся ранее в СМИ информацией о намерении миллиардера Игоря Рыбакова выкупить права на дебютный альбом Гуфа

Роскомнадзор начал мониторинг доступности в интернете альбома «Город дорог» рэпера Гуфа с целью дальнейшей передачи информации экспертам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данная проверка связана с появившейся ранее в СМИ информацией о намерении миллиардера Игоря Рыбакова выкупить права на дебютный альбом Гуфа и удалить его со всех цифровых площадок. Рыбаков объяснил свое решение желанием исключить возможное негативное влияние на молодежь, связанное с романтизацией определенного образа жизни, отраженного в текстах песен.

— Роскомнадзор в настоящее время проводит мониторинг доступности в сети Интернет альбома «Город дорог» Гуфа для передачи информации экспертам: принятие решений об отнесении материалов к категории запрещенных пронаркотических находится в компетенции МВД России. Роскомнадзор блокирует такой контент на основании решений этого ведомства, — пояснили в Роскомнадзоре.



Рената Валеева