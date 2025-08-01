Водительское удостоверение и СТС переведут в «цифру»

Глава Госавтоинспекции подтвердил, что ведомство работает над изменениями, позволяющими предъявлять ВУ и СТС в цифровом формате

Фото: Динар Фатыхов

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников подтвердил, что ведомство работает над законодательными изменениями, позволяющими предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в цифровом формате. Об этом пишет ТАСС.

— В настоящее время ГИБДД работает над изменениями в законодательстве, которые позволят предъявлять автомобильные права и СТС в цифровом формате, — заявил Черников.

Кроме того, планируется максимально перевести оказание услуг ГАИ на портал «Госуслуги. Авто». По словам Черникова, функционал портала будет расширен, чтобы автомобилисты могли получить все необходимые услуги онлайн, без посещения отделений ГИБДД.



Рената Валеева