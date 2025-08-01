Около 170 госкомпаний могут переехать из Москвы в регионы

В первую очередь планируется переводить те организации, штат которых насчитывает не менее 2 000 человек

Фото: Анастасия Фартыгина

Около 170 государственных компаний могут быть перемещены из Москвы в регионы России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, в первую очередь планируется переводить те организации, штат которых насчитывает не менее 2 000 человек.

При этом для части компаний будет предложен альтернативный вариант, предусматривающий переезд только части организации — с обязательным условием создания новых рабочих мест в регионе. Таким образом, правительство стремится обеспечить приток инвестиций и создание новых рабочих мест в регионах, не нарушая при этом функционирования ключевых государственных предприятий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в конце 2024 года президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил о намерении властей активизировать работу по перемещению крупных компаний и государственных органов в другие регионы России.

Рената Валеева