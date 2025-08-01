Apple увеличит расходы и подтянется к конкурентам в области ИИ

Компания уже приобрела семь стартапов и готова к крупным сделкам

Apple объявила, что готова существенно увеличить расходы на технологии искусственного интеллекта, чтобы сократить разрыв с Microsoft и Google. На конференц-звонке по итогам квартала гендиректор Тим Кук подчеркнул, что компания может нарастить инвестиции в собственные дата-центры или приобрести крупного игрока в сегменте ИИ.

Ранее в этом году Apple уже приобрела семь небольших стартапов, специализирующихся на искусственном интеллекте. Исторически самые большие сделки были сравнительно скромными — например, покупка Beats Electronics за 3 млрд долларов в 2014 году. Теперь компания «открывает кошелек» и не исключает более масштабных слияний и поглощений в ближайшем будущем.

Финансовый директор Кеван Парех отметил, что траты на инфраструктуру для ИИ вырастут существенно, хотя не будут иметь экспоненциальный характер. В отличие от Apple, Microsoft и Google готовы потратить на свои ИИ-проекты от 85 до 100 млрд долларов в год, что ставит перед Apple задачу ускоренного расширения своих мощностей.

При этом компания продолжит развивать собственные процессорные чипы с акцентом на защиту конфиденциальности пользователей и активнее интегрировать ИИ-функции во все продукты, включая обновление голосового помощника Siri, релиз которого ожидается в 2026 году.

Артем Гафаров