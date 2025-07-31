Microsoft впервые в истории преодолел отметку в $4 трлн рыночной капитализации

Microsoft стал второй компанией в мире, достигшей этой отметки

Акции Microsoft Corp. в ходе торгов в четверг взлетели, позволив компании впервые в истории достичь рыночной капитализации в $4 трлн. Драйвером роста послужила квартальная отчетность, превзошедшая ожидания аналитиков, пишет «Интерфакс».

Таким образом, Microsoft стал второй компанией в мире, достигшей этой отметки. Ранее капитализация в $4 трлн покорилась лишь Nvidia Corp., чья рыночная стоимость сейчас составляет около $4,37 трлн.

В четверг акции Microsoft демонстрируют рост около 5%. После закрытия торгов в среду компания сообщила о 24-процентном увеличении чистой прибыли в четвертом финансовом квартале и 18-процентном росте выручки. Оба показателя существенно опередили прогнозы рынка.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Компания разместила свои акции на бирже в марте 1986 года. Ей потребовалась 8 351 сессия, чтобы достичь капитализации в $1 трлн, и всего 543 сессии, чтобы прибавить еще $1 трлн. Отметка в $3 трлн была взята в январе 2024 года.

Microsoft объявил, что потратит рекордные $30 млрд в следующем квартале на развитие искусственного интеллекта и инфраструктуры для хранения и обработки данных.

Рената Валеева