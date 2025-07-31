Юбилейная «Ночь кино» пройдет 23 августа по всей стране и за рубежом

Зрителям будут представлены «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Динар Фатыхов

Минкульт объявил о проведении юбилейной, 10-й по счету Всероссийской акции «Ночь кино». Мероприятие состоится 23 августа и охватит площадки по всей стране и за рубежом, сообщили в пресс-службе.



В этом году зрителям будут представлены хиты российского кинопроката: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Пророк. История Александра Пушкина». Кроме того, в год празднования 80-летия Великой Победы особое внимание будет уделено кинокартине о событиях Великой Отечественной войны — драме «Группа крови».

В Минкультуры напомнили, что в 2024 году акция впервые вышла на международный уровень, организовав показы в 14 странах БРИКС и СНГ. В прошлом году общая аудитория «Ночи кино» в России и за рубежом превысила 800 тысяч человек. Свыше 120 площадок по всей России предложили адаптированные версии фильмов с субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.



Рената Валеева