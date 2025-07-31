В Татарстане обнаружили вредителя в партиях персиков из Киргизии

Это первый случай в этом году, когда на территорию республики ввезли фрукты, зараженные восточной плодожоркой

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Специалисты Центра оценки качества агропродукции Татарстана выявили карантинного вредителя в свежих персиках, поступивших из Киргизии. При фитосанитарных исследованиях в двух партиях плодов общей массой 22,7 тонны были обнаружены живые личинки восточной плодожорки (Grapholitha molesta).

Информация о находке уже направлена в Управление Россельхознадзора по Татарстану для принятия необходимых мер. Это первый случай в этом году, когда на территорию республики ввезли фрукты, зараженные восточной плодожоркой.

С начала года в лаборатории было исследовано более 1,7 тыс. тонн импортной плодоовощной продукции, включая 207 тонн свежих фруктов. Восточная плодожорка родом из Восточной Азии, повреждает молодые побеги и плоды различных фруктовых культур, особенно персиков, груш и айвы. В результате ее воздействия поврежденные плоды становятся непригодными для употребления.

Анастасия Фартыгина