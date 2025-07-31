«Яндекс Книги» в июне привлекли 5,2 млн читателей и слушателей среди подписчиков «Плюса»

В расчет вошли пользователи, которые воспользовались сервисом через приложение, веб-версию, «Яндекс Музыку» или голосовую колонку «Алиса»

Фото: Даниил Шведов / Предоставлено пресс-службой Центра современной культуры «Смена»

Сервис «Яндекс Книги» впервые опубликовал данные об активной аудитории. В июне 2025 года читать и слушать книги через платформу стали 5,2 млн подписчиков «Яндекс Плюса». В расчет вошли пользователи, которые воспользовались сервисом через приложение, веб-версию, «Яндекс Музыку» или голосовую колонку «Алиса». В статистике учитываются только те, кто за месяц прочитал минимум 1850 знаков электронной книги или прослушал хотя бы две минуты аудиокниги. Это примерно соответствует двум с половиной страницам текста на смартфоне. Согласно данным сервиса, после такого объема взаимодействия пользователь с высокой вероятностью продолжает читать или слушать книгу и остается на платформе.

По данным внутренних опросов, значительная часть активной аудитории ранее не читала и не слушала книги регулярно. Согласно исследованию J’son & Partners, по итогам 2024 года «Яндекс Книги» заняли первое место среди книжных подписных сервисов в России. С осени 2024 года они стали частью базовой подписки «Яндекс Плюс», которая по состоянию на первый квартал 2025 года охватывала 41,3 млн пользователей. Один из ключевых факторов роста — формат аудиокниг. Для многих пользователей именно он стал первой точкой входа в регулярное чтение. По данным платформы, 83% пользователей «Яндекс Книг» совмещают чтение и аудио. По результатам опросов, более половины пользователей сервиса продолжают покупать бумажные книги.

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Екатерина Петрова