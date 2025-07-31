«Ак Барс» подписал защитника Никиту Евсеева на два года

В сезоне-2025/26 он будет выступать за хабаровский «Амур» на правах аренды

Фото: Динар Фатыхов

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с защитником Никитой Евсеевым на два года. В сезоне-2025/26 он будет выступать за хабаровский «Амур» на правах аренды.

Никита Евсеев, 21-летний хоккеист из Альметьевска, начал свою карьеру в хоккейном клубе «Нефтяник». В 2020 году он дебютировал в Молодежной хоккейной лиге, а в сентябре 2022 года сыграл свой первый матч в КХЛ за «Ак Барс» против московского «Динамо».

За время своей карьеры в «Ак Барсе» Евсеев успел забить несколько важных голов, включая свою первую шайбу в плей-офф КХЛ в 2023 году, что помогло команде одержать победу над «Авангардом». В своем первом сезоне в КХЛ он набрал 7 очков в регулярном чемпионате и 4 очка в плей-офф, став серебряным призером Кубка Гагарина.

В сезоне-2023/24 защитник провел 19 матчей за «Ак Барс», после чего большую часть времени играл в ВХЛ за «Барс» и «Нефтяник», с которым выиграл Кубок Петрова. Теперь он продолжит свою карьеру в «Амуре».

Анастасия Фартыгина