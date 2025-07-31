Скончался князь Александр Трубецкой, потомок древнего аристократического рода России

Александр Трубецкой родился в 1947 году и был внуком историка философии Евгения Трубецкого

Князь Александр Трубецкой, прямой потомок древних аристократических родов, скончался на 79 году жизни. Об этом сообщил Константин Малофеев, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», в своем Telegram-канале.

— Сегодня отошел ко Господу князь Александр Александрович Трубецкой (1947—2025). Русский патриот и монархист. Простой в общении, душевный человек, — написал Малофеев. Он заявил, что Трубецкой всю жизнь стремился на Родину, несмотря на то, что родился в Париже.

Александр Трубецкой родился в 1947 году и был внуком историка философии Евгения Трубецкого. Он специализировался на русской истории начала XIX века и возглавлял французское Общество памяти Императорской гвардии. В 2017 году ему присвоили звание почетного профессора МГУ.

Малофеев подчеркнул, что вся деятельность князя была направлена на укрепление русских традиций и сохранение исторической памяти даже в эмиграции. Он часто делился воспоминаниями о том, как его родители говорили с ним только по-русски, внушая ему мысль: «Несмотря на то что мы живем не в России, мы — русские». Эту идею Трубецкой передал и своим детям.

Анастасия Фартыгина