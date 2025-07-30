Исследование: казанцы считают авто «новым» только при минимальном пробеге

В целом по России восприятие «новизны» автомобиля зависит не только от пробега, но и от возраста владельца

Фото: Динар Фатыхов

В условиях ограниченной доступности новых автомобилей жители Казани проявляют повышенный интерес к слегка подержанным альтернативам, то есть машинам возрастом до двух лет с небольшим пробегом. Просмотры объявлений с такими автомобилями с начала года увеличились на 37%, а объем предложений в этом сегменте вырос на 61%. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авто.ру».

Казанские автолюбители предъявляют особенно строгие требования к «новизне» приобретаемых автомобилей. Подавляющее большинство (85%) считает главным критерием пробег и щепетильны к тому, чтобы автомобиль был куплен новым в салоне. Лишь 10% готовы назвать новым авто старше года, хотя молодое поколение (до 25 лет) допускает пробег до 30 000 км при наличии прозрачной истории обслуживания у дилера.

В целом по России восприятие «новизны» автомобиля зависит не только от пробега, но и от возраста владельца. Молодое поколение склонно к компромиссам, тогда как зрелые и опытные водители чаще оперируют строгими рамками: только «из салона» и до 10 000 км. Почти 36% всех респондентов считают, что автомобиль перестает быть новым сразу после выезда из дилерского центра.

Тем не менее для всех групп остается неизменным одно: пробег — это главный критерий, его выбрали 76% опрошенных. Особенно консервативны в этом отношении автолюбители в возрасте 36—45 лет (81%).

Реальное время / realnoevremya.ru

— Строгость критериев выбора ограничивает возможности выбора покупателей. В то же время свежие, почти как «новенькие», экземпляры могут стать хорошей альтернативой предложениям без пробега по более доступной цене. Пока рост объема предложения опережает спрос, но ситуация меняется, и все больше потребителей обращают внимание на автомобили возрастом до двух-трех лет с небольшим пробегом, — отмечают аналитики.

Исследование также показало, что среди водителей до 35 лет 72% согласны на «почти новую» машину только при идеальном внешнем виде и минимальном пробеге. В то время как в группе 55+ лет треть респондентов готовы считать новым и более «возрастной» автомобиль, если у него подтверждено обслуживание у дилера и нет следов ремонта.

Рената Валеева