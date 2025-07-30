Прокуратура Казани выявила задолженность по зарплате в охранной организации «Кадуцей»

Прокуратура внесла представление руководителю организации и возбудила дело об административном правонарушении

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Московского района города Казани провела проверку в ООО «ЧОО «Кадуцей» по обращению бывшего сотрудника и выявила нарушения трудового законодательства, связанные с несвоевременной и неполной выплатой заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что перед обратившимся сотрудником образовалась задолженность в размере 243 тысячи рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление руководителю организации и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).



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Рената Валеева